Dnevni horoskop, Ovan, 12. 12. 2025.

Ljubav Vaše spoznajne lampice se pale, i mnogo toga vam postaje jasnije. Pravih se stvari uvijek kasno sjetite? Nikad nije kasno za preokret u glavi.
Posao Ne očekujete pomoć od drugih. Aktivirali ste vaše vrijedne sposobnosti. Svjesni ste da sami sebi možete stvoriti novu poslovnu stvarnost.
Zdravlje Imate novu i zdraviju filozofiju života. U glavi funkcionirate bolje nego prije. Osim mentalne ravnoteže, potrebna vam je i ona emocionalna.
