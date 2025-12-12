Dnevni horoskop, Ovan, 12. 12. 2025.

Ljubav Vaše spoznajne lampice se pale, i mnogo toga vam postaje jasnije. Pravih se stvari uvijek kasno sjetite? Nikad nije kasno za preokret u glavi.

Posao Ne očekujete pomoć od drugih. Aktivirali ste vaše vrijedne sposobnosti. Svjesni ste da sami sebi možete stvoriti novu poslovnu stvarnost.

Zdravlje Imate novu i zdraviju filozofiju života. U glavi funkcionirate bolje nego prije. Osim mentalne ravnoteže, potrebna vam je i ona emocionalna.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn