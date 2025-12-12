FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Želite znati na čemu ste s njim ili s njom, i nestrpljivo iščekujete povratnu informaciju. Riječi su samo riječi. Važna su konkretna ljubavna djela.  

Posao Možda zakasnite na poslovni sastanak. Ne možete biti na više mjesta istovremeno, a upravo to pokušavate. Imate pogrešan raspored u glavi!    

Zdravlje Osjetljivi ste na razne stvari. Tranzitni Neptun vas suočava s vašim starim strahovima. Možda se aktualiziraju i vaši novi probavni problemi.     

Horoskop
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 12. 2025.