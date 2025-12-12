Dnevni horoskop, Bik, 12. 12. 2025.

Ljubav Postali ste jako darežljivi prema partneru ili partnerici. Od njega ili nje očekujete da preuzme sličnu inicijativu. Vaš hedonizam je u procvatu.

Posao Definitivno ste odlučili uvesti radikalne promjene u vašem poslovanju. Pomoć možete očekivati od vaših starih i provjerenih prijatelja.

Zdravlje Vaša unutarnja snaga i osobna moć, direktno ovise o sposobnosti da materijalizirate svoje poslovne ideje. Danas će vaša bol netragom nestati.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn