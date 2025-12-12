FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 12. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 12. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Postali ste jako darežljivi prema partneru ili partnerici. Od njega ili nje očekujete da preuzme sličnu inicijativu. Vaš hedonizam je u procvatu.   

Posao Definitivno ste odlučili uvesti radikalne promjene u vašem poslovanju. Pomoć možete očekivati od vaših starih i provjerenih prijatelja.   

Zdravlje Vaša unutarnja snaga i osobna moć, direktno ovise o sposobnosti da materijalizirate svoje poslovne ideje. Danas će vaša bol netragom nestati.  

Horoskop
Dnevni horoskop, Bik, 12. 12. 2025.