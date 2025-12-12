Dnevni horoskop, Lav, 12. 12. 2025.

Ljubav Ne postoji veći užitak od ljubavi. Ako ste s pravom osobom u intimnoj vezi i krasi vas vjernost i odanost, jasno vam je o čemu govorimo.

Posao Kad ste sretni i zadovoljni u ljubavi, i posao vam ide puno bolje. Sreća je zarazna stvar. Danas ćete inspirirati suradnike na konstruktivna djela.

Zdravlje Vaše astrološko „polje zdravlja“ miruje i nema nagovještaja nadolazećih problema. Nastaviti ćete održavati duh i tijelo u super formi.

