Dnevni horoskop, Bik, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Tvrdokorno ne popuštate, jer mislite da ste u pravu. Svi mi imamo svoju istinu. Krajnje je vrijeme da se bolje prilagodite partneru ili partnerici.

Posao Nema naznaka financijskog poboljšanja, što znači da i dalje morate vježbati strpljenje. Nije vam toliko loše kako vi to sebi stalno zamišljate.

Zdravlje U stvarnosti ste nesigurni, a glumite hrabrost. Odustanite od glume. Budite to što jeste, to će vam pomoći da se iznova centrirate u sebi.

Snovi i vizije Većina ljudi danas trpi od svih mogućih duševnih poteškoća, jer nemaju samopoštovanja i osjećaja o vlastitoj vrijednosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn