Bik

Dnevni horoskop, Bik, 13. i 14. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 13. i 14. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Tvrdokorno ne popuštate, jer mislite da ste u pravu. Svi mi imamo svoju istinu. Krajnje je vrijeme da se bolje prilagodite partneru ili partnerici.   

Posao Nema naznaka financijskog poboljšanja, što znači da i dalje morate vježbati strpljenje. Nije vam toliko loše kako vi to sebi stalno zamišljate.  

Zdravlje U stvarnosti ste nesigurni, a glumite hrabrost. Odustanite od glume. Budite to što jeste, to će vam pomoći da se iznova centrirate u sebi.      

Snovi i vizije Većina ljudi danas trpi od svih mogućih duševnih poteškoća, jer nemaju samopoštovanja i osjećaja o vlastitoj vrijednosti. 

Dnevni Horoskop Bik

