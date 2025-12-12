Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 12. 2025.

Ljubav Komunikacija između vas i partnera ili partnerice postala je previše površna i strogo službena. Možda vam on ili ona uskrati važne informacije.

Posao Gubitak „važnih papira“ obilježiti će vam današnji dan. Ako ostanete samouvjereni i posvećeni tekućim poslovima, sve ćete brzo dovesti u red.

Zdravlje Ljutite se na druge, a posebno na one koji su vam bliski. Trošite energiju na destruktivne radnje. Stvarate neprijatelje. Sami sebe potkopavate.

