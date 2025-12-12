Dnevni horoskop, Jarac, 12. 12. 2025.

Ljubav Djelujete nesputano. Vaše emocije su kreativne. Širite pozitivne vibracije uokolo sebe. Svi vaši ljubavni porazi pomogli su vam da sazrijete.

Posao U punom ste radnom pogonu, i za vas ne postoji gospodarska kriza. Točno znate što želite stvoriti, i kako to postupno realizirati skroz do kraja.

Zdravlje Osjećate se izvrsno, a vaši najbolji dani tek nadolaze. Imate volje i snage za promjenu loših navika. Nikad nije prekasno za usavršavanje.

