Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Posljednjih dana svašta vam se događalo, i pitanje je da li ste još u vezi ili braku. Što god se dogodilo, ne smijete sebi dopustiti potonuće.   

Posao Napeti planetarni utjecaji loše se odražavaju na vaše poslovanje. Zastoj u proizvodnji neće dugo trajati. U dubokom miru razmislite o svemu.  

Zdravlje Potrebno vam je nadahnuće i ohrabrenje da biste isplivali iz začaranog kruga nezadovoljstva. Patnja vas tjera na promjenu ponašanja. 

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 12. 2025.