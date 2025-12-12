Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 12. 2025.

Ljubav Posljednjih dana svašta vam se događalo, i pitanje je da li ste još u vezi ili braku. Što god se dogodilo, ne smijete sebi dopustiti potonuće.

Posao Napeti planetarni utjecaji loše se odražavaju na vaše poslovanje. Zastoj u proizvodnji neće dugo trajati. U dubokom miru razmislite o svemu.

Zdravlje Potrebno vam je nadahnuće i ohrabrenje da biste isplivali iz začaranog kruga nezadovoljstva. Patnja vas tjera na promjenu ponašanja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn