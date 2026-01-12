Redatelj Paul Thomas Anderson tvrdi: Jack iz Titanica mogao je preživjeti

Rasprava o sudbini Jacka Dawsona u kultnom filmu "Titanic" ne jenjava ni nakon dvadeset i osam godina. Mnogi obožavatelji i dalje vjeruju da je Jack, kojeg je utjelovio Leonardo DiCaprio (51), mogao izbjeći smrzavanje u ledenom oceanu da se pridružio Rose na plutajućim vratima.

Sada se u tu raspravu uključio i proslavljeni redatelj Paul Thomas Anderson, tvrdeći da je Jackova smrt bila nepotrebna, piše Daily Mail.

Foto: Profimedia

Jackova smrt bila je nepotrebna

Paul Thomas Anderson, redatelj koji je surađivao s DiCapriom na filmu "One Battle After Another", izjavio je kako protagonist Titanica nije trebao doživjeti tragičan kraj. Film Jamesa Camerona prati ljubavnu priču siromašnog mladića Jacka i Rose, djevojke iz visokog društva, tijekom putovanja povijesnog broda koji je potonuo 1912. godine. Na kraju filma Jack se žrtvuje i umire od pothlađivanja kako bi njegova voljena mogla preživjeti na improviziranoj splavi.

Osvrćući se na kultnu scenu, Anderson je ovog tjedna izjavio kako je bilo dovoljno prostora da se oba lika popnu na plutajuća vrata. "Bilo je definitivno mjesta", istaknuo je Anderson, a njegova je izjava ponovno potaknula raspravu koja traje od premijere filma.

Foto: Profimedia

Kate Winslet se ne slaže s time

Ipak, Kate Winslet (50), koja je u filmu utjelovila Rose, ne slaže se s takvim mišljenjem. Glumica je još 2022. godine objasnila kako ne vjeruje da bi Jackov lik preživio, čak i da se uspio popeti na improviziranu splav. Prema njezinim riječima, problem nije bio u nedostatku prostora, već u plovnosti.

"Da, mogao je stati, ali vrata ne bi ostala na površini. Jednostavno ne bi", pojasnila je. "Prilično dobro razumijem vodu i način na koji se ponaša. Ako na dasku za veslanje stanete s dvije odrasle osobe, ona odmah postaje izrazito nestabilna", zaključila je Winslet.

Za razliku od nje, DiCaprio je na pitanje o Jackovoj sudbini odgovorio s "bez komentara", no čini se kako njegova filmska partnerica smatra da je Jackova žrtva bila znanstveno neizbježna.

