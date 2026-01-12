FREEMAIL
OČEVID U TIJEKU /

Strašna tragedija na Hvaru: Nakon požara u kuhinji pronađeno tijelo

Strašna tragedija na Hvaru: Nakon požara u kuhinji pronađeno tijelo
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell/ilustracija

Nakon što je požar ugašen, u unutrašnjosti prostorije pronađeno je tijelo

12.1.2026.
12:20
Tajana Gvardiol
Dusko Jaramaz/pixsell/ilustracija
Policija je zaprimila dojavu oko 11 sati da je u mjestu Poljica na otoku Hvaru izbio požar u dimnoj kuhinji pored obiteljske kuće te da se u njoj najvjerojatnije nalazi jedna osoba.

Na mjesto događaja upućene su sve žurne službe, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska. Nakon što je požar ugašen, u unutrašnjosti prostorije pronađeno je tijelo.

Okolnosti izbijanja požara se istražuje, a identitet stradale osobe, zasad nije objavljen. Policija je najavila da će se na mjestu događaja provesti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara i sve okolnosti ove tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se švicarska tragedija ponoviti u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'

PožarHvarPolicijaPu Splitsko Dalmatinska
