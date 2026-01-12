Strašna tragedija na Hvaru: Nakon požara u kuhinji pronađeno tijelo

Policija je zaprimila dojavu oko 11 sati da je u mjestu Poljica na otoku Hvaru izbio požar u dimnoj kuhinji pored obiteljske kuće te da se u njoj najvjerojatnije nalazi jedna osoba.

Na mjesto događaja upućene su sve žurne službe, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska. Nakon što je požar ugašen, u unutrašnjosti prostorije pronađeno je tijelo.

Okolnosti izbijanja požara se istražuje, a identitet stradale osobe, zasad nije objavljen. Policija je najavila da će se na mjestu događaja provesti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara i sve okolnosti ove tragedije.

