Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 12. 2025.

Ljubav Igrate skrivene ljubavne igre, i sjajno se igrate i zabavljate. Skloni ste fantaziji i ne vidite stvari u jasnom svjetlu. Čuvajte se samozavaravanja.

Posao Silno želite započeti nešto novo, ali „unutarnje kočnice“ stvaraju vam smetnje, i ne usudite se napraviti prvi veliki korak u željenom smjeru.

Zdravlje Vaš organizam se sporo oporavlja od viroza i upala. Previše ste nepokretni i ukopani. Definitivno su vam potrebne sportske aktivnosti.

