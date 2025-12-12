Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 12. 2025.
Ljubav Igrate skrivene ljubavne igre, i sjajno se igrate i zabavljate. Skloni ste fantaziji i ne vidite stvari u jasnom svjetlu. Čuvajte se samozavaravanja.
Posao Silno želite započeti nešto novo, ali „unutarnje kočnice“ stvaraju vam smetnje, i ne usudite se napraviti prvi veliki korak u željenom smjeru.
Zdravlje Vaš organizam se sporo oporavlja od viroza i upala. Previše ste nepokretni i ukopani. Definitivno su vam potrebne sportske aktivnosti.
