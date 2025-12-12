Dnevni horoskop, Vaga, 12. 12. 2025.

Ljubav U potrazi ste za idealnom osobom, i onda vam se dogodi da se zaljubite u nekoga tko je već zauzet. Sami sebi stvarate vlastitu sudbinu.

Posao Nestrpljivi ste, ali još nije pravo vrijeme za donošenje konačnih odluka. U međuvremenu, vucite poslovne konce na samozatajan način.

Zdravlje Iz vas progovara ljutnja. Negativne energije uvijek se vraćaju natrag pošiljaocu. Morate oprostiti sebi određene stvari iz nedavne prošlosti.

