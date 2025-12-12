FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 12. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 12. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav U potrazi ste za idealnom osobom, i onda vam se dogodi da se zaljubite u nekoga tko je već zauzet. Sami sebi stvarate vlastitu sudbinu.     

Posao Nestrpljivi ste, ali još nije pravo vrijeme za donošenje konačnih odluka. U međuvremenu, vucite poslovne konce na samozatajan način.  

Zdravlje Iz vas progovara ljutnja. Negativne energije uvijek se vraćaju natrag pošiljaocu. Morate oprostiti sebi određene stvari iz nedavne prošlosti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 12. 12. 2025.