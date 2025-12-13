Dnevni horoskop, Ovan, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Imate planetarnu potporu, i sigurno ste već osjetili strastvene vibracije u vlastitom srcu. Potpuno ste nepredvidljivi, i to nije za pohvalu.

Posao Ako ste poslodavac, moguće je da terorizirate one kojima ste nadređeni. Odustanite od pohlepe i megalomanije, za vaše vlastito dobro.

Zdravlje Ranjeni Ovnovi su najopasniji. Opsjeda vas ljubomora i osvetoljubivost. Ako želite evoluirati, morate iskorijeniti vašu destrukciju.

Snovi i vizije Kada se nalazite u čijem društvu, a na tu osobu ne mislite i dopuštate da vam kroz glavu prolaze najrazličitije misli, ne radi se ni o čem drugom nego o egoizmu.

