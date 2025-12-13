FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 13. i 14. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 13. i 14. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Imate planetarnu potporu, i sigurno ste već osjetili strastvene vibracije u vlastitom srcu. Potpuno ste nepredvidljivi, i to nije za pohvalu.    

Posao Ako ste poslodavac, moguće je da terorizirate one kojima ste nadređeni. Odustanite od pohlepe i megalomanije, za vaše vlastito dobro.    

Zdravlje Ranjeni Ovnovi su najopasniji. Opsjeda vas ljubomora i osvetoljubivost. Ako želite evoluirati, morate iskorijeniti vašu destrukciju.  

Snovi i vizije Kada se nalazite u čijem društvu, a na tu osobu ne mislite i dopuštate da vam kroz glavu prolaze najrazličitije misli, ne radi se ni o čem drugom nego o egoizmu.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 13. i 14. 12. 2025.