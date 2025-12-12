FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 12. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 12. 12. 2025.
Ljubav Niste sigurni što točno želite. I druge ljude dovodite u zabunu. Opet ste se počeli strastveno igrati s tuđim osjećajima. Sve se vraća, sve se plaća.   

Posao Pravodobno izvođenje akcije igra važnu ulogu. Spremni ste za nove poslovne poduhvate. Važno je da točno i ispravno razlikujete dobro od lošeg.   

Zdravlje Vaša snaga i energija u laganom su padu. Skloni ste samopovlađivanju, i to vas karakterno slabi. Nema osvješćenja bez boli.   

