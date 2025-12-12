Dnevni horoskop, Ribe, 12. 12. 2025.

Ljubav Niste sigurni što točno želite. I druge ljude dovodite u zabunu. Opet ste se počeli strastveno igrati s tuđim osjećajima. Sve se vraća, sve se plaća.

Posao Pravodobno izvođenje akcije igra važnu ulogu. Spremni ste za nove poslovne poduhvate. Važno je da točno i ispravno razlikujete dobro od lošeg.

Zdravlje Vaša snaga i energija u laganom su padu. Skloni ste samopovlađivanju, i to vas karakterno slabi. Nema osvješćenja bez boli.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn