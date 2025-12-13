Dnevni horoskop, Blizanci, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Odustali ste od ekscentričnih želja, i to se pozitivno odražava na vašu ljubavnu vezu. Još vam ostaje da iznova izgradite vlastito samopouzdanje.

Posao Ako se spontano prepustite vodstvu drugih, ostvariti ćete uspjeh i bez velikog truda. Važno je da ste u kontaktu s poštenim i odgovornim ljudima.

Zdravlje Zbog skladne povezanosti duha i tijela, zračite posebnim sjajem. Pojačana fizička aktivnost pomaže vam da ostanete u vrhunskoj formi.

Snovi i vizije Čovjek koji je više napredovao u razvoju, skroman je. To ne znači da on nije sposoban služiti se moći, utjecajnošću i sličnim.

