Dnevni horoskop, Rak, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Usamljeni primjerci vaše astrološke vrste već su dugo gladni i žedni ljubavi. Sezona čekanja je prošla. Krenuti ćete u direktnu ljubavnu akciju.

Posao Imate nove poslovne ambicije o kojima nitko ništa ne zna. Uskoro ćete sve objelodaniti, i to najprije onima s kojima ste u bliskim odnosima.

Zdravlje Veliku pažnju posvećujete vašem fizičkom izgledu. Svjesni ste vlastite privlačnosti. Ostaje vam još da ispravite nepravilnosti u karakteru.

Snovi i vizije Pomoću ponosa uzdižete se iznad ostalih i činite sebe nepristupačnim. Zato ne može teći ljubav između vas i drugih.

