FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 13. i 14. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 13. i 14. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Usamljeni primjerci vaše astrološke vrste već su dugo gladni i žedni ljubavi. Sezona čekanja je prošla. Krenuti ćete u direktnu ljubavnu akciju.   

Posao Imate nove poslovne ambicije o kojima nitko ništa ne zna. Uskoro ćete sve objelodaniti, i to najprije onima s kojima ste u bliskim odnosima.    

Zdravlje Veliku pažnju posvećujete vašem fizičkom izgledu. Svjesni ste vlastite privlačnosti. Ostaje vam još da ispravite nepravilnosti u karakteru.    

Snovi i vizije Pomoću ponosa uzdižete se iznad ostalih i činite sebe nepristupačnim. Zato ne može teći ljubav između vas i drugih.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 13. i 14. 12. 2025.