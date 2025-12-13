Dnevni horoskop, Lav, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Postali ste pretjerano samodopadni. Narcizam je podnošljiv, sve dok se ne pretvori u aroganciju. Potražite u sebi osjećaj za sklad i ravnotežu.

Posao Borite se svim sredstvima protiv nepravde. Priznajete samo istinu i ništa manje od toga. Dobro vam pristaju nove revolucionarne sklonosti.

Zdravlje Imate višak energije, i zbog toga lako gubite uravnotežen ritam življenja. Ako dugo niste bili u teretani, mogli biste se iznova opteretiti.

Snovi i vizije Urednost je blagoslov. Održavajte sebe i svoju okolinu čistim i urednim, to je odlučujuće za vaš unutarnji i vanjski uspjeh.

