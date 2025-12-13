FREEMAIL
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. i 14. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. i 14. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Izazivate nerede, i sve to u ime ljubavi. Od vas se može svašta nešto očekivati, a posebno sada kada ste nesvjesni vašeg uzavrelog adrenalina!    

Posao Kako stvari stoje na nebu, mogli biste odlučiti promijeniti i posao i zanimanje. To vam ne bi bilo prvi put. U životu imate previše početaka.  

Zdravlje Započela je vaša nova astrološka era, i stara pravila igre više ne vrijede. Ako zaustavite vaše destruktivne nagone, svijet će biti spašen.  

Snovi i vizije Nikada se ne uspoređujte s onima koji imaju više od vas. Umjesto toga, pogledajte one koji imaju mnogo manje od vas, i vidite, koliko ih je!   

Dnevni Horoskop Strijelac

