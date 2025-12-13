Dnevni horoskop, Vaga, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Dobili ste razne ljubavne ponude, i nije vam najjasnije što se točno događa. Poželjni ste za ženidbu ili udaju, i mnogi se žele s vama skrasiti.

Posao Nemate volje i inspiracije za posao. Teško vam je otkriti u čemu je problem i što trebate raditi. Krenite strpljivo graditi nešto novo ispočetka.

Zdravlje Nemate previše obzira prema drugima. Ekstremnim ponašanjem stvarate sebi probleme. Izbjegavajte nepotrebna verbalna sukobljavanja.

Snovi i vizije Brak živi od pojašnjavanja. Bez pojašnjavanja svaki odnos postaje ustajao. Zato vaš cilj treba biti moći pojašnjavati, a da se ne mora svađati. To je put ljubavi, koji vodi miru.

