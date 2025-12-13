Dnevni horoskop, Škorpion, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Zbog nerazumnih stvari koje ste učinili, nailazite na optužbe ljudi koji vas okružju. Ne čudite se ako postanete glavna trač tema za ogovaranje.

Posao Nećete napredovati ako ne priznate da postoji nešto što trebate naučiti, a okolnosti ukazuju na to. Ako se udružite s drugima, profit vam je osiguran.

Zdravlje Silovitiji ste no što mislite. Izazivate (nenamjerne i neželjene) raskide s drugima. Ne slijedite strastvene nagone. Uključite zdrav razum.

Snovi i vizije Depresivnima nije jasno kakav je veliki dar život. Uočite darove života i cijenite ih. Zahvalnost je najbolje sredstvo protiv svih zamislivih mračnih stanja duše.

