Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 13. i 14. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 13. i 14. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Imate ljubavnih problema, i ne možete ih ignorirati. Na situaciju gledajte pozitivno i konstruktivno, kao na etapu u procesu sazrijevanja.  

Posao Vaša poslovna situacija prilično je složena i zahtijeva oprezno postupanje. Djelujte pažljivo i promišljeno, i nećete učiniti pogrešan korak.  

Zdravlje Sukobi vam neće pomoći da se osjećate bolje. Sreću ćete ostvariti ako budete nesebični i tolerantni prema drugima. Potreban vam je unutarnji mir.   

Snovi i vizije Mnogo sreće u vanjskome svijetu čini tromim, egoističnim i tupim. Suprotno tome, patnja otvara srce i uči vas poniznosti i poštovanju.   

Dnevni horoskop, Jarac, 13. i 14. 12. 2025.