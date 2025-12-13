Dnevni horoskop, Jarac, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Imate ljubavnih problema, i ne možete ih ignorirati. Na situaciju gledajte pozitivno i konstruktivno, kao na etapu u procesu sazrijevanja.

Posao Vaša poslovna situacija prilično je složena i zahtijeva oprezno postupanje. Djelujte pažljivo i promišljeno, i nećete učiniti pogrešan korak.

Zdravlje Sukobi vam neće pomoći da se osjećate bolje. Sreću ćete ostvariti ako budete nesebični i tolerantni prema drugima. Potreban vam je unutarnji mir.

Snovi i vizije Mnogo sreće u vanjskome svijetu čini tromim, egoističnim i tupim. Suprotno tome, patnja otvara srce i uči vas poniznosti i poštovanju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn