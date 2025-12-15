Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 12. 2025.

Ljubav Niste u idealnoj ljubavnoj formi, a uporno pokušavate igrati teške i komplicirane uloge. Ne glumite ono što niste, budite onakvi kakvi jeste.

Posao Da biste realizirali poslovne ambicije, trebate sačekati da vam okolnosti krenu na ruku. Sagledajte stvari pažljivo. Pričekajte s odlukama.

Zdravlje Uz osjećaje iscrpljenosti i čudnu glavobolju, moguće su i iznenadne kardiološke smetnje i tegobe. Na sreću, sve će se pokazati brzo prolaznim.

