Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 12. 2025.


Ljubav Niste u idealnoj ljubavnoj formi, a uporno pokušavate igrati teške i komplicirane uloge. Ne glumite ono što niste, budite onakvi kakvi jeste.    

Posao Da biste realizirali poslovne ambicije, trebate sačekati da vam okolnosti krenu na ruku. Sagledajte stvari pažljivo. Pričekajte s odlukama.    

Zdravlje Uz osjećaje iscrpljenosti i čudnu glavobolju, moguće su i iznenadne kardiološke smetnje i tegobe. Na sreću, sve će se pokazati brzo prolaznim.   

