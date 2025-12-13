FREEMAIL
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. i 14. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. i 14. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Izvodite dramatične predstave. Pokušavate njega ili nju fascinirati vašom strastvenom pojavom. Vaš ljubavni uspjeh bit će kratkoga vijeka.     

Posao Poslovni gubici potiču vas na razmišljanje o razlozima neuspjeha. Ako imate dobro definirano polje djelovanja, brzo ćete se vratiti u normalu.    

Zdravlje Vremenski utjecaji djeluju poticajno na vaš bioritam. Iako se osjećate dobro, vaša kondicija nije idealna. Potreban vam je kontakt s prirodom.      

Snovi i vizije Sposobnost donošenja odluka je važna, jer ona jako obogaćuje vaš život. Tko je neodlučan, nosi sa sobom sve veći teret.  

Dnevni Horoskop Vodenjak

