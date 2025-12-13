Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Izvodite dramatične predstave. Pokušavate njega ili nju fascinirati vašom strastvenom pojavom. Vaš ljubavni uspjeh bit će kratkoga vijeka.

Posao Poslovni gubici potiču vas na razmišljanje o razlozima neuspjeha. Ako imate dobro definirano polje djelovanja, brzo ćete se vratiti u normalu.

Zdravlje Vremenski utjecaji djeluju poticajno na vaš bioritam. Iako se osjećate dobro, vaša kondicija nije idealna. Potreban vam je kontakt s prirodom.

Snovi i vizije Sposobnost donošenja odluka je važna, jer ona jako obogaćuje vaš život. Tko je neodlučan, nosi sa sobom sve veći teret.

