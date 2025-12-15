Dnevni horoskop, Bik, 15. 12. 2025.

Ljubav Očekujete pohvale i nagrade od partnera ili partnerice, i ako takvo što izostane mogli biste pasti u depresiju. Postali ste malo previše razmaženi.

Posao Ako imate dobru komunikaciju i usklađene ciljeve s vašim poslovnim suradnicima, uspješno ćete iskoristiti vrlo povoljne financijske okolnosti.

Zdravlje Zapustili ste sebe na mnogo raznih načina, a to se najbolje vidi po vašem vanjskom izgledu. Nemate volje i inspiracije za vlastiti uljepšaj.

