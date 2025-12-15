FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Strastveno ste zainteresirani za osobu rođenu u znaku Vage. Pokušavate ostaviti utisak skromnosti, ali u tome nemate velikog uspjeha.  

Posao Naišli ste na vidljiva i konkretna poslovna ograničenja. Ako možete, vratite se na položaj s kojeg možete birati napredovanje ili povlačenje.    

Zdravlje U sukobu ste sa sobom samima, i krajnji rezultat je neizvjestan. Radite na oplemenjivanju vlastitog karaktera. To je put ka sreći i zdravlju.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 15. 12. 2025.