Dnevni horoskop, Ribe, 13. i 14. 12. 2025.

Ljubav Imate krasnog ljubavnog posla na biranje. Čekate da vas netko (od svih njih) konačno osvoji. Možda „padnete“ bez otpora i bilo kakve borbe.

Posao Više se ne borite za druge ljude, nego za sebe. Ne dopuštate da vas bilo tko tlači i iskorištava. Riječ je o velikom preokretu u vašoj ribljoj glavi.

Zdravlje Čekate da vam nešto padne s neba, i da se vaš život promijeni na bolje. Čekanju je napokon došao kraj. Vaš će ego kreativno eksplodirati.

Snovi i vizije Vezanost za prošlost određuje vašu sadašnjicu. Trebate doživjeti kako razrješavanje vezanosti iz prošlosti oslobađa vašu sadašnjost.

