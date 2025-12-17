Velik ulov policije u Rijeci: Diler ozlijedio policajca prilikom uhićenja

Policija je jučer pretragom doma u Rijeci kojeg je koristio 32-godišnji hrvatski državljanin pronašla drogu.

Akciju je riječka policija provela u suradnji s Jedinicom specijalne i interventne policije, a pretraga je provedena na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci, u sklopu pojačanih aktivnosti policije u Mjesecu borbe protiv ovisnosti.

Policija je pronašla više od 6,5 kg konoplje, oko 830 g amfetamina, oko 660 g hašiša, 614 g kokaina, 183 g MDMA, 70 g psilocibinskih gljiva, više od 2780 g nepoznate materije.

Foto: Pu Primorsko Goranska

Foto: Pu Primorsko Goranska

Foto: Pu Primorsko Goranska

Pronađeni su i digitalna vaga s tragovima droge te drugi predmeti povezani s kriminalnim djelovanjem.

Ozlijeđen policajac

Prilikom uhićenja osumnjičenik je pružao otpor i lakše ozlijedio jednog policijskog službenika.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je droga bila namijenjena daljnjoj preprodaji.

"Zbog sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, osumnjičenik je kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku", priopćili su iz PU primorsko goranske.

