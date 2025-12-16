Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 12. 2025.

Ljubav Iako mislite da su vaša gledišta ispravna, ona su samo jedna strana medalje. Umjesto radikalnih i ekstremnih rješenja, izaberite zlatnu sredinu.

Posao Uspješno ćete svladati veliku prepreku na samom početku vašeg novog poslovnog projekta, i to će vam dati snagu za daljnji nastavak borbe.

Zdravlje Ako imate razumijevanja za želje i potrebe drugih ljudi, na taj način uvećate vlastitu snagu. Što više možete davati, to više natrag dobivate.

