Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 12. 2025.
Ljubav Iako mislite da su vaša gledišta ispravna, ona su samo jedna strana medalje. Umjesto radikalnih i ekstremnih rješenja, izaberite zlatnu sredinu.
Posao Uspješno ćete svladati veliku prepreku na samom početku vašeg novog poslovnog projekta, i to će vam dati snagu za daljnji nastavak borbe.
Zdravlje Ako imate razumijevanja za želje i potrebe drugih ljudi, na taj način uvećate vlastitu snagu. Što više možete davati, to više natrag dobivate.
