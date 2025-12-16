Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 16. 12. 2025.
Ljubav Sukobe i nesporazume s partner(ic)om zaustaviti ćete međusobnom podrškom i suradnjom. Konstruktivna i plemenita djela sva vrata otvaraju.
Posao Određene poteškoće u vašem mentalnom sklopu proizlaze iz novih poslovnih okolnosti. Prilagođavanje drugima jedina vam je ispravna opcija.
Zdravlje Vaša vjera u sebe na velikom je ispitu. Zaboravite na prošlost koje više nama. Ne razmišljajte o dalekoj budućnosti. Budite sada sve što jeste.
