Dnevni horoskop, Bik, 16. 12. 2025.

Ljubav Sukobe i nesporazume s partner(ic)om zaustaviti ćete međusobnom podrškom i suradnjom. Konstruktivna i plemenita djela sva vrata otvaraju.

Posao Određene poteškoće u vašem mentalnom sklopu proizlaze iz novih poslovnih okolnosti. Prilagođavanje drugima jedina vam je ispravna opcija.

Zdravlje Vaša vjera u sebe na velikom je ispitu. Zaboravite na prošlost koje više nama. Ne razmišljajte o dalekoj budućnosti. Budite sada sve što jeste.

