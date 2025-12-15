Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 12. 2025.

Ljubav Vaše srce brzo reagira. Zaboravljate uključiti mozak. Ako ne možete živjeti bez novih ljubavnih avantura, nemate vlastite strasti pod kontrolom.

Posao Prepoznavanje i prihvaćanje iznenadne potpore, poboljšati će vaš poslovni položaj. Nije sve loše i negativno, iako ste uvjereni da je sve crno.

Zdravlje Mirniji ste i zadovoljniji nego što ste to bili jučer, ali još niste u potpunoj ravnoteži. Neki među vama imati će danas problema s probavom.

