Jedna ljepša od druge: Utrka se zahuktava, ovo su vaše čarobne božićne jelke

Blagdanska groznica tek hvata zamah. U redakciji uživamo u božićnim jelkama koje nam šaljete. Od raskošnih klasika do minimalizma koji oduzima dah, svaka nova fotografija koju nam pošaljete pokazuje koliko se truda i ljubavi ulažete u stvaranje blagdanske atmosfere u vašim domovima.

Mi, s druge strane, uživamo u svakom djeliću blagdanske šume koja nam pristiže sa svih strana. I zato već sada možemo reći: nije važno tko će na kraju odnijeti nagrade — važno je da ste opet pokazali koliko mašte, topline i osobnosti unosite u svoje domove.

Zato izdavajamo još 40 jelki koje su nas posebno razveselile i zaslužile su da ih svakako vidite.

Nastavite nam slati svoje fotografije — jer svako novo drvce unosi još malo čarolije, a tko zna, možda baš ono sljedeće postane jedan od favorita našeg božićnog žirija.

Fotografije božićnog drvca šaljite nam na email magazin@rtl.hr ili na Facebook Net.hr-a, a naš će žiri odabrati tri najkreativnija koja će osvojiti vrijedne poklone!

Prijavite se na net.hr newsletter i pratite je li vaše drvce upalo u oko našem žiriju, kako su ga ocijenili i ulazi li u konkurenciju za nagrade.