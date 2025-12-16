Kovač pokazuje autoritet. Dvojicu velikih talenata izbacio iz momčadi

Prema pisanju BILD-a, hrvatski nogometni trener Niko Kovač odlučio je poslati poruku uoči gostovanja drugoplasirane Borussije kod devetoplasiranog Freiburga.

Naime, Kovač je iz kadra izostavio dva talenta, Juliena Duranvillea (19) i Colea Campbella (19). Taj potez dolazi u trenutku velikih problema s ozljedama za žuto-crne, koji su ostali bez Waldmara Antona, Aarona Anselmina, Marcela Sabitzera i Juliana Brandta. Već su u prošloj bundesligaškoj utakmici protiv Hoffenheima (2:0) Duranville i Campbell bili izostavljeni iz momčadi Dortmunda.

„Postoji velika konkurencija. Teško je za njega da bude uključen. Takva je situacija. Mi smo u BVB-u i tu igraju zaista dobri igrači. On je jedan od njih, ali drugi su bolji,“ rekao je Kovač o Duranvilleu nakon te utakmice.

Duranville je u siječnju 2023. za 8,5 milijuna eura prešao iz RSC Anderlechta u BVB i tada se smatrao jednim od najzanimljivijih ofenzivnih talenata Europe. Dvaput je nastupio i za belgijsku reprezentaciju. No od dolaska u Dortmund gotovo da nije napredovao. Golih brojki je obeshrabrujuće: do sada je odigrao tek 27 službenih utakmica u crno-žutom dresu, uz jedan gol i jednu asistenciju. Još teže je njegova povijest ozljeda. Duranville je od dolaska pretrpio šest ozljeda; u gotovo 100 utakmica za BVB nije bio spreman za igru. Tijelo ga je stalno zaustavljalo, restarti su se odgađali. Nedavno se činilo da je ovo poglavlje konačno završeno – no sada slijedi novo sportsko razočaranje.

Cole Campbell, s druge strane, ima samo sedam utakmica u Borussiji u kojima nije ostvario učinak. Ovaj Amerikanac s islandskom putovnicom stigao je u Dortmund 2022. iz islandskog Breidablika, no do sada nije pokazao svoj talent.

