Evakuacija u HDZ-u zbog prijetnje bombom: 'Dobili smo prijeteći e-mail'

Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok potvrdio je da su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi Gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade te je pozvana policija.

"U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke smo dobili prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici", kazao je Kabok.

Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija. Radi se o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, obzirom da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja.

