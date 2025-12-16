FREEMAIL
POZVANA POLICIJA /

Evakuacija u HDZ-u zbog prijetnje bombom: 'Dobili smo prijeteći e-mail'

Evakuacija u HDZ-u zbog prijetnje bombom: 'Dobili smo prijeteći e-mail'
Foto: Borna Filic/pixsell

Nakon evakuacije djelatnika pozvana je policija

16.12.2025.
12:58
Hina
Borna Filic/pixsell
Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok potvrdio je da su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi Gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade te je pozvana policija.

"U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke smo dobili prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici", kazao je Kabok. 

Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija. Radi se o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, obzirom da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković opomenuo Mladež HDZ-a, ali kad je ovo rekao svi su morali krenuti pljeskati

