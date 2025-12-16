FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BOMBOGENEZA' /

Severe Weather upozorava: Eksplozivna ciklona ide prema Europi

Severe Weather upozorava: Eksplozivna ciklona ide prema Europi
×
Foto: Severe Weather

Ciklona će zadržati svoji snagu do srijede kada se kreće prema istoku, odnosno bliže Europi

16.12.2025.
12:47
Dunja Stanković
Severe Weather
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ciklona, koja će postati najintenzivnija sjevernoatlantska oluja do sada ove sezone, pojavila se u istočnom dijelu Sjeverne Amerike i putuje prema Europi. Trenutačno se nalazi blizu Newfoundlanda i nastavlja se "eksplozivno razvijati", objavio je Severe Weather.

Ciklona je nastala nakon poremećaja polarnog vrtloga koji je doveo do njezinog cijepanja preko sjeverne polutke, šaljući hladne arktičke prodore iz Kanade u sjeverni Atlantik.  

Uz brzi pad središnjeg tlaka, uslijedio je upad hladne zračne mase iz sjeveroistočnog dijela SAD-a i istočne Kanade. U ponedjeljak navečer dogodio se prodor polarne zračne mase u sjeverozapadni Atlantik što je izazvalo brzo pojačanje ciklone koja putuje sjeveroistočno uz atlantsku Kanadu. 

Satelitske snimke otkrile su školski primjer ciklonske strukture brzog produbljivanja tlaka. Meteorološke postaje diljem Newfoundlanda zabilježile su pad tlaka za više od pet mbara na sat. 

Severe Weather upozorava: Eksplozivna ciklona ide prema Europi
Foto: Severe Weather

'Bombasti ciklon'

Grafike sugeriraju da će središnji tlak do utorka navečer pasti na blizu 936 mbara, odnosno da će se "eksplozivna bombogeneza" nastaviti još 24 sata. 

Izraz bombogeneza koristi se u slučaju brzog razvoja ciklona srednjih geografskih širina, gdje središnji tlak pada za više od 24 mbara u danu. Takav nizak tlak se onda naziva bombasti ciklon, pojašnjavaju iz Severe Weathera. 

Polana zračna masa širi se iza niskog tlaka u sjeverozapadni Atlantik. Po Newfoundlandu već su uočeni snažni vjetrovi i lokalne mećave. 

Severe Weather upozorava: Eksplozivna ciklona ide prema Europi
Foto: Severe Weather

Što čeka Europu?

Rano u utorak, intenzivna i hladna jezgra iz istočne Kanade širi se u sjeverni Atlantik, stvarajući uvjete za daljnje pojačanje duboke ciklone. Dalje južno i istočno, u srednjim razinama nad Azorima i europskim kontinentom dolazi do stabilnog i neuobičajeno toplog vremena. Nizine će međutim biti zarobljene pod jakom termalnom inverzijom u mnogim europskim zemljama. To je pojava kada temperatura zraka raste s porastom visine, umjesto uobičajenog pada.

Ciklona će zadržati svoji snagu do srijede kada se kreće prema istoku, odnosno bliže Europi. Razvit će se polje vjetra s najnižom temperaturom, a uraganski vjetrovi očekuju se po velikom dijelu sjevernog Atlantika. 

Kasno u noći sa srijede, vjetrovi će puhati zapadno od Europe iznad Atlantika. Stoga nije vjerojatan jak utjecaj ciklone na zapadnu Europu. 

Iznad Europe prognoziraju se slabi vjetrovi, što ukazuje na to da će se zadržati sustav visokog tlaka.

Pojava će uzrokovati više obilnih kiša i vjetra u Irskoj, moglo bi biti lokalnih poplava na jugu Engleske i sjeveru Francuske. Lokalno bi se do subote moglo nakupiti 60-120 mm kiše, s tim da će većina oborina u srijedu pasti duž granice zaustavljene fronte.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjećate li se ovoga? Zagreb je tada zatrpao snijeg kakav nije viđen pola stoljeća

OlujaCiklonaVjetarPadalineSevere Weather
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'BOMBOGENEZA' /
Severe Weather upozorava: Eksplozivna ciklona ide prema Europi