Severe Weather upozorava: Eksplozivna ciklona ide prema Europi

Ciklona, koja će postati najintenzivnija sjevernoatlantska oluja do sada ove sezone, pojavila se u istočnom dijelu Sjeverne Amerike i putuje prema Europi. Trenutačno se nalazi blizu Newfoundlanda i nastavlja se "eksplozivno razvijati", objavio je Severe Weather.

Ciklona je nastala nakon poremećaja polarnog vrtloga koji je doveo do njezinog cijepanja preko sjeverne polutke, šaljući hladne arktičke prodore iz Kanade u sjeverni Atlantik.

Uz brzi pad središnjeg tlaka, uslijedio je upad hladne zračne mase iz sjeveroistočnog dijela SAD-a i istočne Kanade. U ponedjeljak navečer dogodio se prodor polarne zračne mase u sjeverozapadni Atlantik što je izazvalo brzo pojačanje ciklone koja putuje sjeveroistočno uz atlantsku Kanadu.

Satelitske snimke otkrile su školski primjer ciklonske strukture brzog produbljivanja tlaka. Meteorološke postaje diljem Newfoundlanda zabilježile su pad tlaka za više od pet mbara na sat.

Foto: Severe Weather

'Bombasti ciklon'

Grafike sugeriraju da će središnji tlak do utorka navečer pasti na blizu 936 mbara, odnosno da će se "eksplozivna bombogeneza" nastaviti još 24 sata.

Izraz bombogeneza koristi se u slučaju brzog razvoja ciklona srednjih geografskih širina, gdje središnji tlak pada za više od 24 mbara u danu. Takav nizak tlak se onda naziva bombasti ciklon, pojašnjavaju iz Severe Weathera.

Polana zračna masa širi se iza niskog tlaka u sjeverozapadni Atlantik. Po Newfoundlandu već su uočeni snažni vjetrovi i lokalne mećave.

Foto: Severe Weather

Što čeka Europu?

Rano u utorak, intenzivna i hladna jezgra iz istočne Kanade širi se u sjeverni Atlantik, stvarajući uvjete za daljnje pojačanje duboke ciklone. Dalje južno i istočno, u srednjim razinama nad Azorima i europskim kontinentom dolazi do stabilnog i neuobičajeno toplog vremena. Nizine će međutim biti zarobljene pod jakom termalnom inverzijom u mnogim europskim zemljama. To je pojava kada temperatura zraka raste s porastom visine, umjesto uobičajenog pada.

Ciklona će zadržati svoji snagu do srijede kada se kreće prema istoku, odnosno bliže Europi. Razvit će se polje vjetra s najnižom temperaturom, a uraganski vjetrovi očekuju se po velikom dijelu sjevernog Atlantika.

Kasno u noći sa srijede, vjetrovi će puhati zapadno od Europe iznad Atlantika. Stoga nije vjerojatan jak utjecaj ciklone na zapadnu Europu.

Iznad Europe prognoziraju se slabi vjetrovi, što ukazuje na to da će se zadržati sustav visokog tlaka.

Pojava će uzrokovati više obilnih kiša i vjetra u Irskoj, moglo bi biti lokalnih poplava na jugu Engleske i sjeveru Francuske. Lokalno bi se do subote moglo nakupiti 60-120 mm kiše, s tim da će većina oborina u srijedu pasti duž granice zaustavljene fronte.

