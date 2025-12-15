Dnevni horoskop, Jarac, 15. 12. 2025.

Ljubav Emocionalno ste rasijani i raspršeni. Patite zbog nekog vašeg nedefiniranog osjećaja inferiornosti. On ili ona misli da nešto skrivate.

Posao Previše ste popustljivi i neselektivni prema stvarima koje snažno utječu na vaše poslovanje. Prestali ste se boriti, i to je vaš glavni problem.

Zdravlje Povukli ste se izolaciju. Izbjegavate dodir s vanjskim svijetom. Imate svo vrijeme ovoga svijeta za dubinsku introspekciju i sagledavanje sebe samih.

