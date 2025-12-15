FREEMAIL
Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 12. 2025.

Ljubav Na početku vaše ljubavne veze niste ispravno detektirali probleme, i sada se čudite svemu što se događa. Razdvajanje nije jedina i najbolja opcija.  

Posao Vaši poslovni i financijski problemi gomilaju se iz dana u dan, a vi i dalje stojite na mjestu. Gubite dragocjeno vrijeme. Što prije se pokrenite.      

Zdravlje I dalje traje vaše neharmonično razdoblje. Teško vam je boriti se za sebe. Važno je da ne dopustite da vas preplavi malodušje. Morate se ohrabriti.   

