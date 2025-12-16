I oni su heroji! Boris i Sofia prvi su skočili na terorista. Umrli u zagrljaju...

Bračni par ubijen u pucnjavi na plaži Bondi pokušao je zaustaviti jednog od navodnih napadača tako što su mu zgrabili pištolj, pokazuje dramatična snimka s nadzorne kamere iz automobila, piše BBC.

Boris Gurman (69) i njegova supruga Sofia (61) hrabro su se uključili kako bi pokušali zaštititi druge prije nego što su i sami ubijeni, priopćila je njihova obitelj.

Snimka incidenta prikazuje umirovljenog gospodina Gurmana kako se hrva s jednim od navodnih napadača i oduzima mu oružje, nakon čega obojica padaju na cestu. Gurman potom ustaje i čini se da udara osumnjičenog pištoljem. Smatra se da je napadač tada došao do drugog oružja kojim je ubio Gurmanove.

Sjećanje na Borisa i Sofiu

U priopćenju je obitelj navela da su Boris i Sofia bili u braku 34 godine:

"Slomljeni smo iznenadnim i besmislenim gubitkom naših voljenih Borisa i Sofije Gurman. Boris je bio umirovljeni automehaničar, poznat po svojoj velikodušnosti, tihoj snazi i spremnosti da pomogne svakome kome je pomoć bila potrebna. Sofia je radila u Australia Postu i bila je duboko voljena među kolegama i u zajednici.

Kao dugogodišnji stanovnici Bondija, zajedno su živjeli poštenim i marljivim životom te su prema svima koje su susretali postupali s dobrotom, toplinom i poštovanjem. Boris i Sofia bili su posvećeni svojoj obitelji i jedno drugome. Bili su srce naše obitelji, a njihov izostanak ostavio je neizmjernu prazninu", napisali su.

'Svjesno se suočio s opasnošću'

Bračni par Gurman, koji je bio židovske vjeroispovijesti, bile su prve dvije žrtve nedjeljnog napada, izvijestio je Sydney Morning Herald. Svjedoci su Borisa Gurmana opisali kao "heroja“.

Vlasnica snimke s kamere u automobilu rekla je Reutersu da Gurman "nije pobjegao, naprotiv, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu kako bi oteo pištolj i borio se do posljednjeg daha“.

"Na snimci se vidi kako je stariji muškarac na kraju pogođen i pada. Taj me trenutak slomio", rekla je. Još jedna osoba koja je svjedočila događaju izjavila je za 9News: "Bio je heroj. Pokušao je, pokušao je. Njegova obitelj mora znati. Svi trebaju znati što je učinio, jer to je bilo na samom početku. Izložio se opasnosti. Metci su već letjeli, a on se svjesno suočio s tom opasnošću".

Teroristički čin protiv židovske zajednice

Podsjetimo, u napadu povodom prvog dana Hanuke u nedjelju na Bondi Beachu u Sydneyu ubijeno je najmanje 15 osoba.

Policija je napad opisala kao teroristički čin usmjeren protiv židovske zajednice.

Među ostalim ubijenim žrtvama su desetogodišnja djevojčica, rabin rođen u Velikoj Britaniji, umirovljeni policajac i preživjeli holokausta. Dob žrtava kreće se od 10 do 87 godina. Još 22 osobe nalaze se u bolnici, od kojih je devet u kritičnom stanju.

Još jedan heroj

Ranije ovog tjedna još je jedan prolaznik, Ahmed al Ahmed (43), proglašen "herojem" nakon što je također oteo pištolj jednom od napadača.

Više je puta pogođen, ali je preživio te je podvrgnut operaciji zbog zadobivenih rana.

Njegov otac rekao je za BBC Arabic da je njegov sin bio vođen "savješću" te da je "vidio žrtve, krv, žene i djecu kako leže na ulici, i tada je reagirao".

Motiv napadača

Policija tvrdi da su napad izveli Sajid Akram (50) i njegov 24-godišnji sin Naveed Akram. Prema australskim medijima, Naveed Akram se probudio iz kome i pri svijesti je u bolnici. Sajid Akram pronađen je mrtav na mjestu događaja u nedjelju, priopćila je policija.

Policija je također navela da su dvojica muškaraca u tjednima prije napada putovala na Filipine te se sada istražuje razlog tog putovanja.

Nepotvrđena medijska izvješća navode da su osumnjičenici u jugoistočnoj Aziji prošli "vojnu obuku". Imigracijska služba Filipina potvrdila je za BBC da su stigli 1. studenoga, a otišli 28. studenoga. Policija je također izjavila da su navodni napadači bili motivirani ideologijom Islamske države (IS) te da su u vozilu koje su koristili pronađene "ručno izrađene" zastave IS-a i improvizirane eksplozivne naprave.

