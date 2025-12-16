Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 16. 12. 2025.
Ljubav Probleme vam stvara vaša nestrpljivost. Najljepši ste kad djelujete smireno i uravnoteženo. Uživajte u postupnom razvoju ljubavnih događaja.
Posao Nedostaje vam samodisciplina. Vaš odnos prema poslovnim obvezama je smušen i neozbiljan, a na taj se način ne može napredovati.
Zdravlje Vaš avanturistički duh se razbudio. Privlače vas ekstremne sportske discipline. Izbjegavajte svako pretjerivanje, da ne bi bilo padova i lomova.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TEŠKO ILI? /
[KVIZ] Ako ste čitali lektire, ova će vam pitanja biti prelaka
'PODMIĆUJEM PUBLIKU' /
Kesić otkrio zašto potpisuje kune s ćirilicom, pa predložio vojnu vježbu Srbije i Hrvatske iznad Bosne
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 16. 12. 2025.