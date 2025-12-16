Dnevni horoskop, Ovan, 16. 12. 2025.

Ljubav Probleme vam stvara vaša nestrpljivost. Najljepši ste kad djelujete smireno i uravnoteženo. Uživajte u postupnom razvoju ljubavnih događaja.

Posao Nedostaje vam samodisciplina. Vaš odnos prema poslovnim obvezama je smušen i neozbiljan, a na taj se način ne može napredovati.

Zdravlje Vaš avanturistički duh se razbudio. Privlače vas ekstremne sportske discipline. Izbjegavajte svako pretjerivanje, da ne bi bilo padova i lomova.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn