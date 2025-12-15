Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 12. 2025.
Ljubav Razmišljate na eksperimentalan način. Imate više raznih ljubavnih opcija, ali nijednu pravu. Ako bude potrebno, poslužiti ćete se i lažima.
Posao Povoljne okolnosti za poslovnu suradnju otišle su u nepovrat, i to zbog vaše neprilagodljivosti. Tražite savršenstvo, a sami ste nesavršeni.
Zdravlje Brzo putujete od pesimizma do optimizma, pa opet natrag. Vrtite se u začaranom krugu. Potražite psihološku pomoć, dobro bi vam došla.
