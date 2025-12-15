Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 12. 2025.

Ljubav Razmišljate na eksperimentalan način. Imate više raznih ljubavnih opcija, ali nijednu pravu. Ako bude potrebno, poslužiti ćete se i lažima.

Posao Povoljne okolnosti za poslovnu suradnju otišle su u nepovrat, i to zbog vaše neprilagodljivosti. Tražite savršenstvo, a sami ste nesavršeni.

Zdravlje Brzo putujete od pesimizma do optimizma, pa opet natrag. Vrtite se u začaranom krugu. Potražite psihološku pomoć, dobro bi vam došla.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn