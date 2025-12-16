Zrinka u Courchevelu brani pobjedu i traži povratak u formu: Evo kada starta

Najbolje slalomašice svijeta u Courchevelu će skijati noćni slalom. Naša Zrinka Ljutić brani pobjedu na ovom skijalištu. Prošle sezone je ovdje došla do treće pobjede u karijeri.

Ovaj put Zrinka dolazi u slabijoj formi i tražit će iskupljenje za slabiji početak sezone u slalomu. Zrinka je u Leviju završila šesta, a onda u Gurglu nije završila drugu, a u Copper Mountainu prvu vožnju. U Courchevelu će Zrinka startati s brojem pet.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Druga hrvatska predstavnica, Leona Popović, traži povratak u pravu formu nakon teške povrede zbog koje je propustila prošli sezonu. Leona polako, ali sigurno hvata pravi ritam. U Gurglu je došla do 22. mjesta, a u Leviju i Copper Mountainu nije uspjela doći do druge vožnje.

Foto: Screenshot/fis

Kako bi održala slalomsku formu, Leona je skijala dva FIS slaloma u Italiji prošlog tjedna i pobijedila u oba. U Courchevelu će startati s brojem 25.

Prva vožnja počinje u 17:45, a druga u 20:45. Prvu vožnju postavlja trener slovenske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Skijašice u Francuskoj! Zrinka Ljutić: 'Imam lijepa sjećanja na ovu stazu'