NATO članica srušila dron: U stanje pripravnosti stavljeni lovci F-16

Foto: Mustafa Ciftci/afp/profimedia/ilustracija

Incident je uslijedio nakon prošlotjednog upozorenja Turske zbog eskalacije u Crnome moru nakon ruskih napada na ukrajinske luke u kojima su oštećena tri turska broda

16.12.2025.
8:55
Dunja Stanković
Mustafa Ciftci/afp/profimedia/ilustracija
Turska je oborila nekontrolirani dron koji se približavao njezinom zračnom prostoru iz Crnog mora, izvijestilo je tamošnje ministarstvo obrane. 

U priopćenju se navodi da su turski i NATO-ovi zrakoplovi F-16 stavljeni u stanje pripravnosti kako bi se osigurala sigurnost turskog zračnog prostora nakon otkrivanja drona.

Ispostavili se da je dron bio izvan kontrole te je oboren u sigurnom području, dodalo je ministarstvo u ponedjeljak u izjavi, ali nije preciziralo njegovu vrstu ili podrijetlo, prenosi Reuters.

Incident je uslijedio nakon prošlotjednog upozorenja Turske zbog eskalacije u Crnome moru nakon ruskih napada na ukrajinske luke u kojima su oštećena tri turska broda. 

Napadi na ukrajinske luke dogodili su se nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će "odsjeći Ukrajinu od mora" nakon napada Kijeva u kojima su oštećena tri tankera "flote sjene" koji su plovili prema Rusiji kako bi izvozili njezinu naftu u Crnom moru.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvanaest minuta ruskih MIG-ova nad Estonijom – NATO traži odgovor, Rusija sve demantira!

