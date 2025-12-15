FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 15. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 15. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Osjećate u sebi određenu kočnicu koja vas sputava i ograničava.  Tjeskoba i nepovjerenje igraju važnu ulogu u vašim vezama i odnosima.       

Posao Utonuli ste u poslovnu depresiju. Imate problema s motivacijom i  inspiracijom. Sada vidite kako ste radili i što ste stvarali proteklih mjeseci.    

Zdravlje Rođene sredinom ožujka plaši utjecaj tranzitnog Saturna. Riječ je o vrlo moćnom utjecaju, koji vam omogućava da skinete masku s lica.        

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 15. 12. 2025.