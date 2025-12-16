Plazibat će uskoro opet u ring, a borbu najavio i Anthony Joshua

Antonio Plazibat uspješno se vratio u ring nakon dvije i pol godine pauze. Hrvatski teškaš u glavnoj borbi GLORY Kickboxing priredbe u Arnhemu svladao je Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde (30-26).

Tom pobjedom Plazibat je izborio mjesto na turniru osmorice teškaša, koji je na rasporedu 7. veljače iduće godine. Prvi meč imat će protiv borca iz Gvineje, Moryja Kromaha. On je velika Gloryjeva zvijezda, briljira u trash-talku i već se sučelio s Plazibatom u ringu nakon Splićaninova meča.

Okršaj Plazibata i Kromaha je najavio čak i Anthony Joshua, britanski boksač koji u petak ima okršaj protiv Jakea Paula. Britanac je podijelio video na svome Instagram storyju i o borbi Plazibata i Kromaha rekao: "Slijedi nam veliki meč".

Foto: Scrennshot/instagram/anthonyjoshua

"Za ljude koji nisu toliko upoznati s njim, najbolje ga je usporediti Remyjem Bonjaskim. Više baca ruke, bolje boksa i radi koljena. To mu je najjače oružje. Malo je viši od mene, ali to je to što treba znati o njemu. Treba se paziti koljena. Mislim da ako krenem udarati po njemu, da je gotov", rekao je za Net.hr Plazibat ranije ovoga tjedna.

