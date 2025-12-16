FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 16. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 16. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Igrate samo na sigurno. Potrebni su vam konkretni dokazi da ste njemu ili njoj jako važni. Zbog pretjeranog opreza i dalje ćete ostati sami.   

Posao Imate još mnogo toga za odraditi da biste ostvarili vaše poslovne ambicije. Dobiti ćete financijsku pomoć od osobe od koje to niste očekivali.  

Zdravlje Ako se uspijete opustiti i rasteretiti od briga i problema, to će se pozitivno odraziti na vaše zdravlje. Važno je da kultivirate osjećaj zajedništva.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 16. 12. 2025.