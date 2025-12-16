Dnevni horoskop, Rak, 16. 12. 2025.

Ljubav Igrate samo na sigurno. Potrebni su vam konkretni dokazi da ste njemu ili njoj jako važni. Zbog pretjeranog opreza i dalje ćete ostati sami.

Posao Imate još mnogo toga za odraditi da biste ostvarili vaše poslovne ambicije. Dobiti ćete financijsku pomoć od osobe od koje to niste očekivali.

Zdravlje Ako se uspijete opustiti i rasteretiti od briga i problema, to će se pozitivno odraziti na vaše zdravlje. Važno je da kultivirate osjećaj zajedništva.

