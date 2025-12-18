Preminuo je proslavljeni dizajner Antony Price

Proslavljeni britanski modni dizajner Antony Price, čije su kreacije nosili David Bowie, kraljica Camilla i mnogi drugi, preminuo je u 81. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavila je rock grupa Duran Duran na društvenim mrežama, izražavajući tugu zbog gubitka svog "dragog prijatelja" i "važnog suradnika".

Poznati klavijaturist grupe, Nick Rhodes, odao je počast Priceu opisujući ga kao "vizionarskog modnog dizajnera s iznimnim tehničkim vještinama". "Duboko sam tužan što sam čuo da je moj dragi prijatelj Antony Price preminuo. Nitko nije radio glam kao Antony...", rekao je Rhodes.

Price je, inspiriran starim Hollywoodom, stvorio modni stil koji je savršeno spojio modernost i eleganciju. Bio je poznat po svojim teatralnim stilovima i skulpturalnim siluetama, među kojima su se posebno istaknuli pastelnim odijela koja su bila prisutna u spotu Duran Duran za pjesmu Rio.

Rođen u Yorkshireu 1945. godine, Price je preselio u London početkom 1960-ih godina, gdje je prepoznat kao novi modni talent u knjizi "Trendsetters". Počeo je dizajnirati mušku modu u brendu Stirling Copper, a bio je i autor kultnih hlača koje je Sir Mick Jagger nosio tijekom turneje The Rolling Stonesa 1969. godine.

Price je 1979. osnovao vlastitu modnu marku, a godinu dana kasnije održao svoju prvu modnu reviju. Poznato je i da je dizajnirao jaknu koju je David Bowie nosio u glazbenom spotu za pjesmu As The World Falls Down iz 1986. godine, čime je potvrdio svoju dugogodišnju suradnju s glazbenom legendom.

