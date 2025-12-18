FREEMAIL
sve se zna /

Tko će biti jesenski prvak? HNS odredio suce posljednjeg kola, evo tko će kome dijeliti pravdu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Utakmice su na rasporedu od 19. do 21. prosinca 2025.

18.12.2025.
15:37
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Hrvatski nogometni savez objavio je službene delegacije sudaca za 18. kolo SuperSport HNL-a, posljednje uoči zimske pauze. Utakmice su na rasporedu od 19. do 21. prosinca 2025., a derbija nema, no nekoliko susreta nosi važan rezultatski naboj.

U nastavku donosimo pregled svih parova i glavnih sudaca.

Varaždin – Istra 1961

Glavni sudac: Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina)

Osijek – Slaven Belupo

Glavni sudac: Duje Strukan (Split)

Dinamo – Lokomotiva

Glavni sudac: Ante Čulina (Zagreb)

Hajduk – Vukovar 1991

Glavni sudac: Zdenko Lovrić (Đakovo)

Rijeka – Gorica

Glavni sudac: Dario Bel (Osijek)

Tko će biti jesenski prvak? HNS odredio suce posljednjeg kola, evo tko će kome dijeliti pravdu