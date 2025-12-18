Tko će biti jesenski prvak? HNS odredio suce posljednjeg kola, evo tko će kome dijeliti pravdu
Utakmice su na rasporedu od 19. do 21. prosinca 2025.
Hrvatski nogometni savez objavio je službene delegacije sudaca za 18. kolo SuperSport HNL-a, posljednje uoči zimske pauze. Utakmice su na rasporedu od 19. do 21. prosinca 2025., a derbija nema, no nekoliko susreta nosi važan rezultatski naboj.
U nastavku donosimo pregled svih parova i glavnih sudaca.
Varaždin – Istra 1961
Glavni sudac: Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina)
Osijek – Slaven Belupo
Glavni sudac: Duje Strukan (Split)
Dinamo – Lokomotiva
Glavni sudac: Ante Čulina (Zagreb)
Hajduk – Vukovar 1991
Glavni sudac: Zdenko Lovrić (Đakovo)
Rijeka – Gorica
Glavni sudac: Dario Bel (Osijek)
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitaj sadržaje bez oglasa!
POGLEDAJTE VIDEO: Ludi plavi fan shop: Evo kako su igrači Dinama razveselili okupljene u modernoj igraonici