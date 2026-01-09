Drama od koje zastaje dah: Vjetar paralizirao zrakoplov tik od tla, pilot spriječio tragediju

Društvenim mrežama upravo kruži dramatična snimka zabilježena u četvrtak u istanbulskoj zračnoj luci Sabiha Gökçen koja svjedoči da je izuzetno snažan vjetar onemogućio putničkom zrakoplovu da sleti iako se nalazio tek nekoliko metara od tla.

Unatoč izuzetno neugodnoj situaciji koja je praktički paralizirala zrakoplov, pilot Airbusa A320neo tvrtke Pegasus Airlines uspio je letjelicu vratiti u visine i tako spriječiti sasvim izvjesnu tragediju.

Turski mediji nisu naveli koliko se putnika u tom trenutku nalazilo u zrakoplovu, naglasili su tek da zrakoplov A320neo može primiti do 186 putnika, a u ovom trenutku nije poznato ni to je li pilot pokušao ponovno sletjeti na istu pistu ili je produžio prema drugoj zračnoj luci.

Snimka je u međuvremenu postala viralna i na društvenoj mreži Reddit, gdje su brojni nahvalili izvanredne vještine pilota.