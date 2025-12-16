Dnevni horoskop, Lav, 16. 12. 2025.

Ljubav Ne dopustite da vas pretjerani ponos uvuče u otvoreni sukob s partnerom ili s partnericom. Za dobrobit zajedništva, vježbajte opraštanje.

Posao Žudite za velikom poslovnom promjenom, i s tim u vezi gubite strpljenje. Budite pažljivi. Ne ulazite u mega pothvat, jer će sve propasti!

Zdravlje Niste u stanju sagledati sebe na jasan i uravnotežen način. Možete pobjeći od svega i osjećati se žrtvom, ali to će vas odvesti ravno nigdje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn