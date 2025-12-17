FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 12. 2025.
Ljubav Izgubljeni ste u sjećanju na jedan ljubavni doživljaj iz prošlosti. To vrijeme je prošlo, ali postoje određeni nagovještaji za novi ljubavni početak.  

Posao Ako se osjećate sposobnim pokrenuti i voditi druge, to je znak da imate veliko povjerenje u sebe. Ustrajavate u vašoj futurističkoj strategiji. 

Zdravlje Važno je da slijedite ritam vlastitoga tijela. Učite se slušati unutarnji glas intuicije. Ne tražite spas izvan sebe. Sva rješenja nalaze se u vama.    

Horoskop
Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 12. 2025.