Dnevni horoskop, Jarac, 16. 12. 2025.

Ljubav Uspješno rješavate probleme. Doživjeti ćete osjećaj velikog rasterećenja, a upravo vam je to nedostajalo posljednjih dana i tjedana.

Posao Na početku ste potpuno novog poslovnog projekta. Ulazite u nepoznato područje, i određena količina konfuzije neizbježna je pojava.

Zdravlje Zadržite pozitivne stavove o svijetu i životu. Zaslužiti ćete povjerenje drugih i učvrstiti vlastitu sigurnost. Samo je dobar čovjek trajno sretan.

