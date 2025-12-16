Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 16. 12. 2025.
Ljubav Uspješno rješavate probleme. Doživjeti ćete osjećaj velikog rasterećenja, a upravo vam je to nedostajalo posljednjih dana i tjedana.
Posao Na početku ste potpuno novog poslovnog projekta. Ulazite u nepoznato područje, i određena količina konfuzije neizbježna je pojava.
Zdravlje Zadržite pozitivne stavove o svijetu i životu. Zaslužiti ćete povjerenje drugih i učvrstiti vlastitu sigurnost. Samo je dobar čovjek trajno sretan.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TEŠKO ILI? /
[KVIZ] Ako ste čitali lektire, ova će vam pitanja biti prelaka
'PODMIĆUJEM PUBLIKU' /
Kesić otkrio zašto potpisuje kune s ćirilicom, pa predložio vojnu vježbu Srbije i Hrvatske iznad Bosne
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 16. 12. 2025.