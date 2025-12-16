FREEMAIL
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 16. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 16. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Uspješno rješavate probleme. Doživjeti ćete osjećaj velikog rasterećenja, a upravo vam je to nedostajalo posljednjih dana i tjedana.  

Posao Na početku ste potpuno novog poslovnog projekta. Ulazite u nepoznato područje, i određena količina konfuzije neizbježna je pojava.  

Zdravlje Zadržite pozitivne stavove o svijetu i životu. Zaslužiti ćete povjerenje drugih i učvrstiti vlastitu sigurnost. Samo je dobar čovjek trajno sretan.   

Horoskop
Jarac /
